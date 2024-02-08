«Зникла звичка розмовляти»: відома телеведуча про стосунки з чоловіком-військовим

Популярна ведуча «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко, яка розповіла про зміни у житті, зізналася, які зараз їх стосунки чоловіком, після його повернення з фронту. Відомо, що Андрій Оністрат, з яким Валентина виховує чотирьох дітей, пішов на фронт слідом за своїм старшим сином Орестом. На жаль, 22-річний хлопець загинув у бою влітку 2023 року.

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Валентина зізналася, що чоловік не радився з нею, коли вирішив піти захищати Україну, тому 25-го лютого 2022 року пішов до військкомату Солом’янського району. А мобілізувався у серпні того ж року.

«Він мені тоді сказав: „Мені було складно про це тобі сказати, я не знав, яка буде в тебе реакція“, — пригадала Валентина в інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. — Єдине, що він мені сказав: „Як я можу не піти? Остап служить. Рано чи пізно мої сини поставлять мені питання: а де в цей час був ти?“ І я тоді подумала, дійсно, яке має право Андрій бути вдома, якщо його син там? Тому він пішов за ним».

Звичайно, війна змінила чоловіка і Валентина не приховує складнощі.

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«Мені здається, вона змінила всіх, хто є дотичним до цього, хто пропускає війну через себе, — каже Хамайко. - Андрій закінчив службу і повернувся додому інакшим. Я це усвідомила десь через тиждень життя разом. Я розумію, чому він змінився. Він досить довго жив сам, а коли ти живеш сам, ти про все домовляєшся в своїй голові, ти мало спілкуєшся з тими, хто поряд. А тут ти повертаєшся в родину, яка два роки жила по своїй схемі. Коли Андрій приїхав, він багато мовчав. Бо в нього і звичка розмовляти теж зникла. Звичка ділитися своїми думками і емоціями теж зникла. І в цьому була величезна складність. Певний період я не розуміла емоції, вчинки чоловіка, навіть його запитання. Не розуміла, як до нього достукатись. Але це відбулося. Через важкі розмови, сльози».

Валентина вирішила відновити стосунки з чоловіком, зробити їх такими, які вони були раніше.

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«Страху розлучення немає, я готова сприйняти різні варіанти розвитку наших стосунків, але я точно знаю, що кожен з нас готовий над ними працювати, — впевнена ведуча. — Тому що ми багато вклали в наші стосунки».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» телеведуча Оксана Гутцайт розповіла про зміни під час великої війни.

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