Призначав на посаду путін: очільника так званого «верховного суду Криму» судитимуть за держзраду

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування справи щодо колишнього кримського судді, якого окупанти призначили очільником незаконно створеного так званого «верховного суду Криму».

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За даними ЗМІ, мова йде про колишнього кримського суддю Ігоря Родіонова.

Обвинувальний акт у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) вже направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

З матеріалів справи випливає, що до окупації півострова Родіонов обіймав посаді судді Верховного суду Криму, а після анексії перейшов на бік росіян та працював у складі незаконного створеного органу.

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Пізніше указом диктатора путіна зрадника призначили на посаду голови так званого «верховного суду Криму». Він брав участь в організації діяльності та функціонування незаконних судових органів, допомагав окупаційній владі придушувати спротив українських громадян, переслідувати людей, які виступали проти загарбників.

Так зрадник отримав від Путіна звання «заслуженого юриста рф».

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки та Державне бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який був затриманий влітку 2022 року.

Фото з соцмереж

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