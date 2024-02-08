Високий гемоглобін: лікар пояснив причини проблеми та чого категорично не треба робити

Про низький гемоглобін, мабуть, знають всі. Це захворювання називають анемія, і науковці створили вже чимало препаратів, щоб побороти недугу. Але й бувають випадки, коли гемоглобін підіймається вище за норму. Ця проблема зустрічається рідше, але про неї теж варто знати, ділиться сімейний лікар Михайло Цюрак.

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Верхня межа норми гемоглобіну у чоловіків — 179 г/л, у жінок — 149 г/л. Вищі показники потребують детальнішого обстеження пацієнта та пошуку причини збільшення гемоглобіну.

«Причини такого підвищення різні, — пояснює лікар. — Є фізіологічні (тобто не пов'язані з хворобами) і патологічні причини. Фізіологічні: проживання у гірській місцевості; недостатнє пиття води та надмірне вживання м'яса, заняття спортом (у професійних спортсменів). Патологічні: хвороби кісткового мозку (поліцитемія); хвороби щитоподібної залози (гіпертиреоз); хвороби нирок (ниркова недостатність); хронічні гепатити та пухлини печінки; вади серця; хронічні хвороби легень, особливо, якщо вони пов'язані з тривалим тютюнопалінням; зневоднення».

Фізіологічні причини високого гемоглобіну, додає Михайло Цюрак, легко виправити: треба пити більше води, обмежити м'ясні страви чи просто нічого не робити (для жителів високогір'я чи спортсменів високий гемоглобін є нормою).

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«Втім, варто дообстежитися, якщо у вас, крім високого гемоглобіну, є додаткові скарги на здоров'я», — зазначає він.

Лікар не радить пити ліки для розрідження крові при високому гемоглобіні. Вони не знизять його рівень, але можуть спричинити побічні ефекти при неправильному прийманні.

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