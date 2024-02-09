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Події

П’яні росіяни на окупованій Луганщині перестріляли один одного

20:01 12 лютого 2024
перестрілка п'яних росіян

Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли, що п’яні російські окупанти побили і випустили 10 куль у 65-річного цивільного на Херсонщині. А зараз, як повідомляє телеканал «Астра», в окупованому росією селі Курячівка Луганської області сталася перестрілка між військовослужбовцями. Напередодні чоловіки разом розпивали спиртні напої. Коли між ними виникла сварка, один з них схопив автомат.

Інцидент стався в ніч на 7 лютого. За даними видання, розстріляні солдати належали до військової частини № 36994, це 33-річний Рінат Калінов і 43-річний Павло Лукашенко. Ще один солдат цієї військової частини, 39-річний Юрій Генералов, був доставлений до лікарні з вогнепальним пораненням у груди. Він дав свідчення, що вони разом розпивали спиртні напої посеред ночі.

«У якийсь момент виникла сварка, і 48-річний солдат Олександр Стеблін відкрив вогонь з автомата по своїх колегах. Лукашенко і Калинов загинули на місці, Генералов був поранений. Солдатам вдалося власними силами затримати Стебліна, який відкрив вогонь, а потім передати його військовій поліцї», — повідомляє телеграм-канал.

А ось ще один нещодавній інцидент. 5 лютого в районі села Заболотівка Курської області росії був розстріляний з автомата солдат-контрактник військової частини 953 071, 34-річний сержант Іван Захаров. Він загинув на місці. За підозрою у вбивстві затримано товариша по службі Захарова, 41-річного сержанта Геннадія Амосова.

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Раніше повідомлялося, що за погром у казармі при святкуванні «дембеля» в росії курсантів відправили на війну в Україну.

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П’яні росіяни на окупованій Луганщині перестріляли один одного

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