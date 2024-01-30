Обмежать вік та швидкість: у Раді хочуть змінити правила користування електросамокатами

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який встановлює правила та відповідальність осіб, що керують легкими персональними електричними транспортними засобами (електросамокати, моноколеса, гіроскутери тощо).

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Як пояснив автор законопроєкту, враховуючи швидкісні та динамічні характеристики таких видів транспорту та відсутність належного правового регулювання, їх користувачі доволі часто нехтують елементарними правилами безпеки, наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху, створюють аварійні ситуації.

Зокрема, проект закону передбачає:

- встановити максимальну дозволену швидкість таких транспортних засобів — 20 км/год;

- заборонити особам, які не досягли 14-річного віку використовувати для руху проїзні частини доріг;

- заборонити перевозити пасажирів, якщо ця можливість не передбачена виробником ТЗ.

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Крім того, законопроєктом пропонується заборонити ручне використання технічних засобів співробітниками поліції для здійснення фіксації швидкості руху.

Як писали «ФАКТИ», водії електросамокатів ризикують отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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