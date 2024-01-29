Водії з сіл та невеликих міст почали частіше отримувати штрафи на суми від 3 до 40 тисяч гривень: в чому причина

Українці вже знають, що штраф за відсутність реєстрації скутера становить 850 грн. І хоча при цьому треба враховувати їхній різновид (покарання застосовується лише щодо власників механічних транспортних засобів, якими вважається засіб з електродвигуном потужністю понад 3 кВт або об’ємом двигуна менше 50 куб. см), кермування скутерами має відбуватися за наявності чинних водійських прав.

ВІДЕО ДНЯ

Але багато хто в сільській місцевості та районних центрах, де мопедами користуються різні верстви населення, включаючи молодь та пенсіонерів, наразі не знають про правові наслідки керування цими транспортними засобами без водійського посвідчення.

Видання Автосота розповідає на нещодавній випадок за участі співбесідника видання, захисника власника мопеда. Його підзахисний був оштрафований на 40 800 гривень та позбавлений права керування будь-яким транспортним засобом на тривалий період у п’ять років.

Таке суворе покарання було винесено через те, що особа керувала мопедом без обов’язкового посвідчення водія категорії «А1».

РЕКЛАМА

Тож юристи наголошують на необхідності отримання водійського посвідчення саме цієї категорії, зазначаючи, що наявність у вас інших водійських категорій, таких як «B», «C» або «A», підстав для кермування мопедом не дає.

Нагадаємо також, що на початку січня 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, який дозволяє призупиняти дію посвідчень водія, наприклад, за борги, несплачені штрафи, аліменти.

РЕКЛАМА

505

Читайте нас у Facebook та Instagram