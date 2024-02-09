Тейлор Свіфт погрожує подати до суду на студента, який публікує дані про перельоти знаменитостей

Поп-зірка Тейлор Свіфт, яка нещодавно отримала 14 статуетку «Греммі», погрожує подати до суду на 21-річного студента з Флориди Джека Суїні за публікацію польотних даних її приватного літака. Про це повідомляють, зокрема, інформаційні агентства Associated Press (AP) та BBC. Суїні публікує в соціальних мережах дані про польоти приватних літаків Свіфт, а також політиків, мільярдерів та інших знаменитостей. Серед інших він опублікував дані про перельоти Джеффа Безоса, Марка Цукерберга та Ілона Маска.

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Суїні отримав листа від юридичної фірми, що представляє інтереси Свіфт, в якому стверджується, що публікація деталей польотів надає інформацію і дорожню карту для переслідувачів, які мають намір завдати шкоди і збитків Тейлор Свіфт.

Джек Суїні передав лист адвокатів зі своїми коментарями інформаційному агентству AP. Він каже, що не має наміру заподіяти шкоду і вірить у важливість публічної інформації та прозорості.

«Було б розумно припустити, що за їхнім літаком стежили, незалежно від того, стежив я за ним чи ні. Зрештою, це питання публічної інформації», — пише Суїні.

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Прес-секретар Тейлор Свіфт стверджує, що переслідувачі, очевидно, змогли використати інформацію, оприлюднену Суїні. Речник не надав жодних інших доказів своєї заяви. Минулого місяця в будинку Тейлор Свіфт був заарештований 33-річний чоловік, який переслідував зірку.

Звинувачення в тому, що Суїні навмисно намагався завдати шкоди Свіфт, може бути важко довести. Дані про польоти — це інформація, оприлюднена Управлінням цивільної авіації США, яку Джек Суїні використав для власних каналів у соціальних мережах. Суїні мав близько тридцяти сотень підписників після публікації даних про польоти.

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Відомі люди мають підстави для непокоєння. Нещодавно повідомлялося, що знаменитий футболіст «Ліверпуля» та збірної Колумбії Луїс Діас, переживає далеко не найкращі миттєвості в житті. У Колумбії зловмисники викрали його батьків.

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