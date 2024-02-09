«Динамо» врятувалося від поразки у матчі з призером чемпіонату Північної Македонії (відео)

У п'ятницю, 9 лютого, київське «Динамо», яке розгромило напередодні ексчемпіона Латвії «Лієпаю» (5:2), зіграло черговий контрольний поєдинок на другому підготовчому зборі в Туреччині.

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Суперником підопічних Олександра Шовковського став бронзовий призер чемпіонату Північної Македонії «Шкендія», який до цього виграв обидва спаринги на турецькому зборі — у польської «Варти» (1:0) та латвійської «Лієпаї» (1:0). До речі, півзахисник Решат Рамадані свого часу перейшов до «Динамо» саме зі «Шкендії».

«Динамо» (Київ, Україна) — «Шкендія» (Тетово, Північна Македонія) — 1:1

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 46), Вівчаренко (Дубінчак, 61), Попов (Дячук, 61), Михавко (Сирота, 61), Караваєв (Гусєв, 50, Рамадані, 69), Бражко (Андрієвський, 61), Шапаренко (Шепелєв, 46), Буяльський (Царенко, 61), Кабаєв (Діалло, 61), Волошин (Беніто, 61), Ванат (Супряга, 61).

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Голи: Ванат (60) — Шала (26).

На жаль, у поєдинку не взяли участь двоє захисників киян, які напередодні отримали серйозні травми. Крістіан Біловар у спарингу з «Лієпаєю» отримав розсічення надбрівної дуги та струс мозку (не менше двох тижнів на відновлення), а у Навіна Малиша — перелом ноги (близько трьох місяців реабілітації).

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Нагадаємо, що наступними суперниками «біло-синіх» у Туреччині стануть РФШ із Латвії (12 лютого) та віцечемпон Грузії тбіліське «Динамо» (13 лютого).

Додамо, що динамівці Києва відновлять виступи в українській прем'єр-лізі 25 лютого гостьовим матчем проти харківського «Металіста 1925», який взимку очолив екснаставник «Ворскли» Віктор Скрипник. При цьому зустріч відбудеться на домашній арені «біло-синіх» — стадіоні імені Валерія Лобановського.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на зборі в Туреччині програло болгарському «Левськи».

Фото ФК «Динамо»

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