Повернувся з полону та загинув: трагічно обірвалося життя захисника України

Український військовий Юрій Галкін, який повернувся до України у межах великого обміну військовополоненими 31 січня 2024 року, загинув у ДТП 8 лютого. Про інцидент у сторіз свого Instagram-акаунта повідомила його донька Валерія.

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«Сьогодні мого тата не стало… Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні… Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся», — написала вона.

Зазначимо, що Юрій Галкін родом із Покровська. Два роки він перебував у російському полоні.

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Як писали «ФАКТИ», напередодні увечорі відбувся черговий обмін полоненими, вже 51-й — в Україну вдалося повернути 100 захисників.

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