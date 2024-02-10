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Принципи важливіше грошей: в Тернополі водій Porsche виграв суд у патрульних

18:29 10 лютого 2024
Патрульна поліція

В Тернополі водій автомобіля Porsche Cayenne здійснив мрію багатьох людей за кермом — звернувся в суд і виграв позов до Департаменту патрульної поліції, довівши, що його оштрафували безпідставно.

Про це пише місцеве видання з посиланням на постанову Тернопільського міськрайонного суду.

В матеріалах йдеться про те, що ввечері 28 жовтня 2023 року на вул. Будного обласного центру старший сержант поліції зупинив іномарку та склав адмінпротокол через зміну кольору покажчиків поворотів з жовтого на червоний, потрактувавши це як порушення вимог правил дорожнього руху України.

За дане порушення водія мали оштрафувати на 340 грн, однак чоловік вирішив оскаржити постанову поліції.

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У своєму позові він вказав, що не змінював кольорів покажчиків поворотів і також надав сертифікат відповідності, який підтверджує той факт, що автомобіль «Porsche Cayenne», у тому числі його світлові прилади, відповідають стандартам, встановленим в Україні, а дана модель допущена до участі в дорожньому русі.

Та найцікавіше судді виявили при перегляді відеозаписів з відеореєстратора поліцейського автомобіля та нагрудних камер працівника поліції, які надали патрульні. Виявилося, що покажчики повороту в керованого позивачем автомобіля світилися яскравим жовтим кольором, що повністю доводило відсутність вини у діях водія.

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Відтак позов водія до Департаменту патрульної поліції суд задовольнив і зобов’язав поліцію скасувати постанову про накладення штрафу.

«Постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності не обґрунтовано належними доказами. На вказаних відеозаписах чітко зафіксовано, що покажчики повороту у керованого позивачем автомобіля світилися яскравим жовтим кольором», — йдеться в ухвалі суду.

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Також суд постановив стягнути з Департаменту патрульної поліції на користь позивача понад 500 грн судового збору.

Відзначимо, що іноді поліцейські зумисне підставляють водіїв, щоб виписати штраф, і як цьому може завадити бодікамера патрульних. Також адвокат розповів, які питання правоохоронців мають насторожити водія.

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