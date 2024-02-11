Шольц розкритикував путіна у Вашингтоні й назвав його інтерв’ю смішним

Під час свого короткого візиту до Вашингтона канцлер Німеччини Олаф Шольц, який планує найближчим часом підписати безпекову угоду з Україною, пообіцяв нашій країні подальшу військову допомогу. Також він різко розкритикував президента росії володимира путіна. Лідер кремля поширює брехню про історію російської агресивної війни проти України та переслідує імперіалістичні амбіції, заявив Шольц на зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

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Канцлер висловив сподівання, що Конгрес США надасть дозвіл на подальшу військову допомогу Києву.

«Без підтримки США та Європи Україна не мала б жодних шансів захистити свою країну», — сказав він.

Олаф Шольц заявив, що кремлівський лідер розраховує на те, що підтримка України з боку західних союзників зменшиться.

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«Якщо ми дамо зрозуміти, що це прорахунок, то це буде найкращим внеском у мирний розвиток. Війна може закінчитися в будь-який момент, але не тоді, коли Україна капітулює», — цитує його слова видання dpa.

Канцлер різко розкритикував путіна за його інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону. Шольц назвав інтерв'ю смішним, бо за 127 хвилин російський президент розповів абсолютно абсурдну історію про причину цієї війни.

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«У путіна є бажання анексувати частину України. І всі історії, які про це розповідають, не змінюють того факту, що саме це є метою його імперіалістичних зусиль», — сказав канцлер.

Олаф Шольц висловив упевненість, що Конгрес США виділить додаткові кошти на оснащення українських Збройних Сил. Він дуже радий, що з'явився добрий знак.

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Напередодні новий законодавчий пакет, який включає 60 мільярдів доларів (56 мільярдів євро) для України, подолав першу формальну перешкоду в Сенаті. Переговори все ще тривають, і остаточне голосування в Сенаті ще не відбулося. Тому поки що невідомо, чи пройде цей пакет там і, перш за все, чи має він шанси в іншій палаті парламенту — Палаті представників. Однак, зважаючи на багатомісячну блокаду, навіть мінімальний рух у цьому питанні вважається прогресом.

Раніше директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що для США припинення допомоги Україні — це постріл у власну ногу.

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