Німеччина готова підписати договір про гарантії безпеки України: названа дата
Німецько-українські переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку між двома країнами просуваються успішно (на початку січня аналогічний документ підписали Україна та Велика Британія). Віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина, яка відповідає за інтеграцію в ЄС і НАТО, заявила в інтерв'ю F.A.Z., що українська делегація розробила «проєкт угоди про двосторонні гарантії безпеки» з німецькою стороною в Берліні 1 лютого. За словами Стефанишиної, текст «ще не завершений, але в цілому готовий». За інформацією з урядових кіл у Берліні, угода має бути підписана 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки в Берліні.
Запланована угода є частиною мережі двосторонніх угод у сфері безпеки, покликаних підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, поки країна ще не є членом НАТО. Рішення про це було прийнято на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні минулого року. Рамковою для цієї структури було обрано групу G7. Відповідно, окрім Німеччини та США, бажаними партнерами України в першу чергу є інші країни G7 та члени НАТО. Перша така угода була укладена з Лондоном. У ній Великобританія зобов'язується підтримувати Україну протягом десяти років.
Щодо запланованої угоди з Німеччиною, Ольга Стефанішина сказала, що угода базуватиметься на тому, що було вирішено у Вільнюсі: «Це включає необхідні реформи в Україні, фінансову допомогу протягом декількох років, військово-промислове співробітництво та надання сталої військової підтримки з боку Німеччини». Обидві сторони погодилися, що угода має бути завершена якнайшвидше.
Віцепрем'єрка зазначила, що з точки зору України, роль Німеччини як союзника, особливо в Європейському Союзі, останнім часом рішуче змінилася в позитивному напрямку. І хоча, можливо, не завжди Берлін задоволений цим, зрештою, роль Німеччини стала значно сильнішою. Насамперед дії канцлера Німеччини Олафа Шольца на переговорах з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо початку переговорів про вступ до ЄС у грудні явно справили враження на Київ.
Вона висловилася набагато скептичніше щодо ролі Німеччини в питанні бажаного членства Києва в НАТО. За її словами, Берлін ще не взяв на себе лідерство у всіх сферах:
«Наприклад, Німеччина все ще вагається без реальних причин, коли йдеться про шлях України до НАТО. Я впевнена, що, якби Німеччина зайняла іншу позицію, рішення у Вільнюсі було б іншим. Попереду ще довгий шлях, і Німеччина може змінити правила гри».
Нагадаємо, Олаф Шольц нещодавно заявив, що країни ЄС повинні надавати більше підтримки Україні. Водночас Німеччина розробила сценарій на випадок нападу росії.147
Читайте нас у Facebook