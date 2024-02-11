Очільник кремля хоче увійти в історію як новий Петро Перший. Якщо він переможе, то зрівняє Україну з землею, зажене її народ до своєї армії і використає її як базу для нових воєн. Що вже гарно розуміють в країнах ЄС і готуються до російської агресії. І тоді стримування або перемога над путіним коштуватиме Заходу набагато дорожче, ніж допомога Україні зараз. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

ВІДЕО ДНЯ

Німецький тижневик Der Spiegel запитав його, чи не бачить він небезпеки того, що не тільки в Німеччині, але й в інших країнах послабиться пильність щодо путінської загрози, а отже, зменшиться підтримка української боротьби.

«Я розумію, що відчуття загрози тим менше, чим далі від театру військових дій. путіна звинувачують у воєнних злочинах у міжнародних судах. Одним з найважливіших завдань для нас, політиків, є формування громадської думки з цього приводу — і постійне нагадування про те, з ким ми маємо справу, — підкреслив Радослав Сікорський. — Протягом багатьох років я виступаю за розширення оборонних сил Європи. Увага США переключиться на суперництво з Китаєм, незалежно від того, хто буде керувати Америкою. Тому у військовому плані ми повинні стояти на власних двох ногах. 80 відсотків громадян в Європі також підтримують це».

Відповідаючи на запитання, чи може Київ все ще перемогти, Сікорський сказав, що дивиться на це по-особливому.

РЕКЛАМА

«Сьогодні українці мають зовсім інший військовий потенціал, за ними стоїть півсвіту і вони мають дуже хороше озброєння», — зазначив він.

Як підкреслив глава МЗС Польщі, путін розуміє лише мову сили.

«Мислячи таким чином, він йде шляхом Радянського Союзу. СРСР зазнав поразки, тому що почав гонку озброєнь із Заходом, поки не розвалився. Зараз путін змагається з половиною вільного світу, він не може перемогти», — додав він.

РЕКЛАМА

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував путіна й назвав його інтерв’ю смішним.

73

Читайте нас у Facebook