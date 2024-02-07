Ситуація погіршується: у Данії також готуються до нападу рф

Данська служба військової розвідки (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) оприлюднила нову оцінку загрози з боку росії. Як повідомляють данські ЗМІ, у звіті розвідка дійшла висновку, що ситуація погіршилася. Згідно зі звітом, тепер передбачається, що рф може не тільки атакувати країни НАТО за допомогою гібридних засобів, але й застосувати військову силу.

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Слідом за Швецією, Норвегією, Польщею та урядом Німеччини, який в особі міністра оборони Бориса Пісторіуса вже попередив про надзвичайну військову ситуацію в найближчі роки, песимістичну картину загрози з боку путінської росії змальовує тепер і уряд Данії. У звіті FE можливість того, що путін кине виклик країнам НАТО, розглядається як дуже ймовірна.

Тому міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен минулого тижня вже закликав переглянути план національної оборони, прийнятий у 2023 році, оскільки він є недостатнім з огляду на російську загрозу.

«Якщо ми подивимося на той факт, що росія з великою рішучістю і дуже швидко нарощує виробництво військової техніки, то це ставить нас під тиск в Європі і в НАТО. Ми повинні реагувати на це», — сказав Поульсен в інтерв'ю газеті «The Local».

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Минулого року партії в данському парламенті погодили військовий бюджет на найближчі роки, згідно з яким 150 мільярдів данських крон (близько 20 мільярдів євро) передбачено на оборонні витрати до 2030 року. Тепер Поульсен закликає партії переглянути цей пакет і значно збільшити його.

«Немає жодних сумнівів, що російська загроза є реальною. Якщо ви розпитаєте і поговорите з колегами, що я вчора зробив, наприклад, з колегами з Польщі, то не можна виключати, що росія може напасти на країни НАТО через кілька років», — сказав міністр оборони Данії.

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Однак данська розвідувальна служба FE також робить висновок у своєму звіті, що путін, ймовірно, буде обережним у провокаціях альянсу НАТО. Вона вважає, що путін буде чинити тиск на країни НАТО, регулярно відправляючи літаки і військові кораблі для порушення національних кордонів або зосереджуючи свою армію вздовж кордону країни НАТО.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Золотухін, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки, вважає, що «війна між НАТО та росією може бути схожою за ідеологічними цілями, але прийме зовсім іншу форму, ніж війна з Україною. Припустимо, російські війська захопили частину Фінляндії за 18 годин інтенсивного кидку, навіть за умов втрат від фінського спротиву. А потім зупинилися і пропонують перемовини про нейтральний статус.

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В цей момент в штаб-квартирі НАТО тільки починаються консультації…"

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