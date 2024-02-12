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«Наречена у банному халаті»: Джулія Фокс здивувала незвичним образом напередодні Дня Валентина

15:42 12 лютого 2024
Джулія Фокс

Актриса Джулія Фокс, яка стала королевою епатажного стилю в одязі, знову потрапила на перші шпальти західних ЗМІ. Колишня кохана Каньє Веста традиційно привернула до себе увагу за допомогою екстравагантного образу, пишуть закордонні ресурси.

На модному показі Willy Chavarria, який відбувся в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, Джулія з'явилася у відвертому білому боді, нібито пошитому зі стрічок. Поверх вона накинула пальто з довгим шлейфом, що нагадує банний халат розміру XXXXL. Доповнили образ незвичайний атласний капелюх, схожий на подушечку для обручок, і сумочка у вигляді серця.

«Ну і чим не вбрання нареченої напередодні 14 лютого?» — іронізують журналісти.

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Втім, користувачам мережі таке нестандартне прочитання традиційного образу, м'яко кажучи, не до душі.

«А я думаю, куди поділася моя подушка…», «Вона виглядає так, ніби застрягла в диспенсері для туалетного паперу і розмотала весь рулон», — вправляються в дотепності читачі таблоїда.

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Деякі і зовсім натякають на те, що Джулія лише жалюгідна подоба нової коханої Каньє.

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«У прозорому дощовику вона виглядала б краще», — пише один із коментаторів, явно згадуючи останнє провокаційне вбрання Б'янки Ценсорі.

А деякі читачі наголошують, що це вже другий «весільний» образ Джулії за останній місяць. І запитують: а чи епатажна модниця нічого не хоче нам сказати?

Репер Каньє Вест також схильний до епатажу. На вечірці прослуховування його альбому «Vulture» він викликав скандал своїм вбранням. Каньє був одягнений у чорний плащ з капюшоном з отворами для очей — що дуже нагадувало вбрання Ку-клукс-клану, расистського таємного товариства в США.

Фото https://www.instagram.com/juliafox/

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