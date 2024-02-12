Військове виробництво в росії невпинно падає: про що говорять аналітики

Українські військові оглядачі зазначають, що російський оборонно-промисловий комплекс не є настільки продуктивним, як його зображує російська влада, але він все ще здатен підтримувати військові зусилля росії. Раніше «ФАКТИ» писали, що росія готова воювати в Україні ще кілька років, до 2027−2028 року. Президент рф володимир путін сподівається, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 11 лютого, що власні дані Ради безпеки росії свідчать про те, що російський оборонно-промисловий комплекс досяг піку виробництва у вересні 2023 року, що на 38,9% перевищувало середній місячний обсяг виробництва у 2022 році, і в наступні місяці неухильно знижувалося. Машовець заявив, що в росії намагаються компенсувати дефіцит середньо- та висококваліфікованої робочої сили та нездатність отримати необхідне промислове виробниче обладнання, запасні частини та сервісне обслуговування для підтримки темпів та обсягів виробництва.

Оглядач зазначив, що китайські компанії, зокрема, менш охоче надають росії обладнання та запасні частини, про що раніше повідомляв ISW, і що росія придбала багато промислових виробничих систем у західних країн до повномасштабного вторгнення. Але зараз західні компанії не бажають обслуговувати або постачати запчастини для цих машин через санкції.

Український військовий аналітик Олександр Коваленко додав, що цифри виробництва танків, про які повідомляла росія в останні роки, здебільшого відображають відновлені та модернізовані танки, взяті зі складу, а не нове виробництво. Коваленко заявив, що «Уралвагонзавод», основний російський виробник танків, може виробляти приблизно 60−70 танків Т-90 на рік за ідеальних умов, і оцінив, що підприємство швидше за все, виробляє лише від трьох до шести нових танків Т-90 на місяць. Аналітик додав, що виробники танків «Уралвагонзавод», «Омсктрансмаш» і 103-й бронетанковий ремонтний завод в Читі, Забайкальський край, в основному зосереджені на відновленні, ремонті та модернізації російських танків, і що «Уралвагонзавод» є єдиним виробником, який виробляє нові танки.

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Коваленко заявив, що росія лише модернізує танки Т-54/55 і Т-62, і оцінив, що саме вони можуть стати основними бойовими танками в рф у майбутньому. За його словами, російські виробники дуже рідко модернізують танки Т-72 і Т-80. Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв раніше заявляв, що російські війська отримали 1600 танків у 2023 році, і Коваленко пояснив це число переважно відновленими та модернізованими, а не серійно виробленими танками.

Раніше повідомлялося, що з моменту наступу на Авдіївку російська 2-га та 41-ша загальновійськові армії втратили 214 танків. Переважно це Т-72 і Т-80, а також кілька висококласних Т-90. Українські бригади в Авдіївці та навколо неї втратили лише 18 танків.

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