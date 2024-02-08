Життя королівської сім’ї ніколи не було таким небезпечним: що чекає онуків хворого на рак Чарльза III

Британська королівська сім'я оприлюднила тривожну новину: король Чарльз III хворий на рак. Це було виявлено, коли монарх перебував у лікарні для проведення операції на простаті. Наразі невідомо, який саме тип раку у нього виявлено. 75-річний чоловік вже проходить курс лікування і найближчим часом утримається від будь-яких публічних виступів. Його відсутність, серед інших, компенсуватиме принц Вільям.

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Старший син Чарльза вже пережив кілька складних тижнів: його дружина Кейт також має погане самопочуття і наразі відновлюється після операції. Подейкують, що вона не зможе відвідувати зустрічі до Великодня. Тому 41-річний чоловік взяв відпустку, щоб підтримати дружину і доглядати за їхніми трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою і Луї.

У середу, 7 лютого, цей тайм-аут закінчився. Принц Вільям вперше знову був присутній на зустрічах. Вранці він вручав медалі та ордени, а ввечері з'явився на благодійному вечорі. Той факт, що в найближчому майбутньому йому, ймовірно, також доведеться заміщати батька, може вплинути і на його дітей. Це може означати, що Джордж, Шарлотта і Луї не зможуть отримувати звичну увагу свого батька і дідуся.

«Несподівано всі їхні з Кейт ретельно продумані плани, які ставили на перше місце благополуччя їхніх дітей, опинилися під загрозою, — пише головний редактор Daily Mail Річард Кей. — Життя в акваріумі з золотими рибками британської королівської сім'ї ще ніколи не було таким самотнім і таким небезпечним. Для Вільяма тиск вдвічі більший, оскільки йому доводиться самотужки справлятися з додатковим тягарем, поки його батько проходить курс лікування від раку».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про реакцію світових лідерів на новину про рак у короля Чарльза.

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