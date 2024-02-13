Чому взимку краще заправляти автомобіль бензином А-92, а не 95-м: експерти назвали три причини

Досвідчені водії, які раніше розповіли, як зробити, щоб вікна в авто ніколи не пітніли, радять взимку використовувати бензин з нижчим октановим числом, таким як А92, замість більш високооктанових варіантів, наприклад, А95. Це обумовлене кількома причинами, пише «Твоя МАШИНА».

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Менша схильність до замерзання:

Бензин з нижчим октановим числом має нижчу температуру застигання, що робить його менш схильним до утворення парафіну в паливних системах автомобіля в холодну погоду. Це може запобігти можливим проблемам із замерзанням паливних ліній та фільтрів, що може призвести до зупинки двигуна.

Краща стартова здатність:

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Бензин з нижчим октановим числом зазвичай має більш високу летючість, що сприяє легкому запуску двигуна в холодну погоду. Це особливо важливо за низьких температур, коли може виникнути проблема із запуском двигуна через погане запалювання.

Економія грошей:

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Бензин із нижчим октановим числом зазвичай дешевше, ніж бензин із вищим октановим числом, таким як А95. Використання А92 замість А95 може допомогти заощадити деякі гроші під час заправки автомобіля.

Однак не всім автомобілям рекомендується використовувати бензин із нижчим октановим числом. Деякі сучасні автомобілі з висококомпресійними двигунами можуть вимагати бензин із вищим октановим числом для оптимальної роботи. Тому перед використанням бензину А92 у зимовий час рекомендується почитати посібник з експлуатації автомобіля або звернутися до фахівців.

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