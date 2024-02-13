Розсада в лютому: які овочі висаджувати, щоб отримати гарний врожай

Попри те, що подекуди вже настали теплі дні, для деяких плодів ще занадто холодно. В лютому добре посіяти на захищеному підвіконні такі овочі, як баклажани, перець чилі або болгарський перець. Розсаду можна буде висадити на грядку пізньої весни, що збільшить шанси на успішний врожай, пише myhomebook.de.

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Багато хто використовує для посіву звичайний ґрунт для горщиків, можливо, навіть стару землю з попереднього року. Зазвичай ця спроба увінчується досить помірним успіхом. Це пов'язано з тим, що такий ґрунт містить занадто багато добрив, які погано переносяться тонкими корінцями молодих рослин. Однак на ринку є посівний ґрунт, який особливо добре підходить для попередньої культивації. Цей субстрат має низький вміст поживних речовин, що, своєю чергою, сприяє росту рослин на ранніх стадіях. Використовуйте лише чисті горщики для вирощування. Контейнери для розмноження можна також зробити зі старих газет або картону та рулонів туалетного паперу. У магазинах можна придбати екологічні горщики, які з часом розчиняються в ґрунті і не завдають жодної шкоди.

Коли горщик для насіння готовий, можна братися до роботи. Наповніть контейнер ґрунтовим компостом і посійте насіння. Після посіву найкраще поставити горщик з насінням у тепле місце. Для створення вологого мікроклімату горщики з насінням можна накрити харчовою плівкою, прозорою пластиковою кришкою або скляною тарілкою. Час від часу мінітеплицю потрібно провітрювати.

Щойно з'являться перші сходи, контейнер можна перемістити в трохи прохолодніше місце. Однак важливим є достатнє освітлення. У наших широтах в лютому й березні протягом тривалого часу вдень не вистачає світла, особливо в приміщенні. Ви можете успішно протидіяти темним дням за допомогою лампи для рослин. Ви також можете придбати світильники для рослин з червоним і синім світлодіодним світлом.

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Наприкінці зими та на початку весни можна розпочати попереднє вирощування сортів овочів, які потребують більше часу для росту та захисту від холодів.

Вирощування помідорів є дещо складним. Перш за все садівники-любителі мають запастися терпінням. Перед тим, як висаджувати попередньо вирощені помідори на грядку, має пройти щонайменше півтора місяця. Найкращий час для посіву та розмноження цього популярного овочу — середина та кінець березня. Однак за певних обставин їх можна сіяти й наприкінці лютого. Для проростання помідорів потрібна температура від 20 до 25 градусів Цельсія.

Розсаду баклажанів можна починати вирощувати на початку березня. Після посіву баклажани добре розвиваються при температурі 21 градус.

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Чилі та солодкий перець — цим двом овочам потрібен певний час для росту. Чилі слід вирощувати три місяці, перець — близько двох з половиною місяців перед висадкою. Початок або середина лютого — ідеальний час для розмноження. Розсада обох овочів особливо добре росте при високій температурі — від 22 до 28 градусів. Найкраще місце для їх вирощування — на батареї опалення. Мінітеплиця також підійде для підтримки високої температури й вологості.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, за яку роботу вже можна братися в лютому в саду.

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