Час братися за розсаду: що слід робити в лютому у саду

У лютому в саду ще мало роботи, але ми можемо розпочати підготовку до нового сезону: зробити перші закупівлі насіння та добрив. Наприкінці місяця, в сонячні дні, можна зайнятися обрізанням яблунь, а також обприскуванням проти хвороб плодових рослин. Під час морозів і снігопадів не забувайте підгодовувати птахів. Що ще можна робити в саду в лютому, розповіли автори видання zielonyogrodek.pl.

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На початку місяця посійте насіння однорічних рослин з тривалим вегетаційним періодом, так званої парникової п'ятірки. Висійте насіння бегонії постійно квітучої, лобелії капської, петунії садової, шавлії блискучої, женьшеню мексиканського. Також можна посіяти насіння менш поширених видів, таких як газанія блискуча, геліотроп перуанський, левова грива, айстра китайська. Якщо заморозки не вщухають, перевіряємо зимове укриття рослин. При необхідності — покращуємо його. Також додаємо шар мульчі для захисту вразливих видів на клумбах (багаторічників і чагарників). Після сильного снігопаду струсіть сніг з хвойних дерев, щоб запобігти ламанню гілок.

Якщо мороз ще тримається й в саду слизько, не використовуйте там дорожню сіль, оскільки вона призводить до загибелі рослин. Наприкінці місяця, якщо температура повітря вже перевищує нульову позначку, можна починати впорядковувати клумби, обрізуючи сухі стебла багаторічних рослин. Робити це слід обережно, пам'ятаючи, що з-під землі можуть вже проростати весняні цибулини.

Наприкінці місяця обріжте кущі, що цвітуть влітку, такі як букетні гортензії та чагарники, коли температура повітря буде вище нуля. Під час відлиги поливайте вічнозелені та хвойні види, щоб запобігти явищу так званої фізіологічної посухи. Не забувайте про екземпляри, що зимують у контейнерах, оскільки їхній субстрат пересихає найшвидше.

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Перевірте стан кореневищ і цибулин, що зберігаються. Видаліть хворі або надмірно сухі екземпляри.

У сонячний теплий день можна починати обрізку яблунь, груш і ягідних кущів. Це вдалий час для омолодження старих дерев. Завжди проводьте обробку гострим і чистим інструментом. Видаляйте сухі пагони, перехресні гілки, а також ті, що ростуть занадто близько один до одного і в центр крони. Після обробки обробіть всі рани садовою маззю з протигрибковим препаратом. Якщо температура тримається вище 8 °C, обприскуйте персики та нектарини від кучерявості листя.

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Наприкінці місяця посійте насіння на ранню розсаду — салат, ранні сорти капусти, селери та кольрабі.

Не ходіть по газону та не накопичуйте на ньому велику кількість снігу. У морозну погоду травинки ламаються, що призводить до утворення цвілі. Якщо ви ходите по траві під час відлиги, ви створюєте поглиблення, які потім буде важко вирівняти.

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