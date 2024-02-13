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Суспільство та люди

З шикарної вілли — до дисциплінарного батальйону: як суди карають військкомів-хабарників

18:48 13 лютого 2024
Суд

Наразі в Україні зареєстровано понад 300 справ, що стосуються зловживань у системі ТЦК. Військкоми, які незаконно користувалися повноваженнями вже отримують перші суворі вироки. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Вона зазначила, що найчастіше військкомів відправляють у дисциплінарні батальйони.

Тетяна Сапьян розповіла, що станом на зараз в Україні зафіксовано понад 300 кримінальних справ щодо порушень у системі ТЦК. Всі ці справи перебувають на різних етапах, однак щодо деяких уже з'являються перші вироки. Речниці відомо про декілька вироків щодо справ, відкритих ще у 2022 році — вони доволі суворі.

«Ці вироки говорять про те, що суд обирає служіння в дисциплінарних батальйонах. Дисциплінарний батальйон — це армія плюс в'язниця. Це дуже суворий вирок, але такі вироки вже наразі є», — розповіла вона.

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Сапьян розповіла, що найчастіше фіксують порушення у вигляді корупції. У ТЦК за певну суму пропонують громадянам знятися з військового обліку, отримати відстрочку або довідку про непридатність. Уже за цими документами людина намагається виїхати за кордон.

Як зазначила речниця ДБР, на жаль, такі порушення фіксуються. Але відповідальності за зловживання повноваженнями винні не уникнуть. Зокрема, триває й розслідування щодо одеського військкома Євгена Борисова, який перебуває у СІЗО. Вілла в Іспанії зараз під арештом. Також завершено розслідування щодо рівненського військкома, який побив підлеглого.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно військкома з міста Южне Одеської області Єгора Смирнова відправили на фронт через скандал про нібито незаконне збагачення.

Фото: Pixabay

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