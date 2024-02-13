«Реал» з Луніним, котрий зіграв блискуче, здобув важку перемогу в Німеччині: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 лютого, поєдинками у Копенгагені та Лейпцигу, відновилися змагання у Лізі чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті».

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Лейпциг» (Німеччина) — «Реал» (Іспанія) — 0:1 (Браїм Діас, 49).

На матч до Німеччини команда Карло Анчелотті після розгрому в чемпіонаті Іспанії «Жирони» (4:0) діставалася не без пригод. Мало того, що «Реалу» через страйк в аеропорту Лейпцига довелося приземлитися в Ерфурті (160 км від місця призначення), то й ще дорогою до готелю автобус із футболістами Королівського клубу потрапив у ДТП (винуватцем аварії став водій Toyota Avensis). Добре, що ніхто не постраждав.

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На щастя для гостей не постраждали вони і на футбольному полі. Багато в чому завдяки блискучій грі українського голкіпера Андрія Луніна, котрий з 9 (!) сейвами зіграв «на нуль». А в атаці «Реал» свій шанс знайшов. Переможним для Королівського клубу став шикарний «постріл» Браїма Діаса, який вийшов в «основі» замість найкращого бомбардира команди Джуда Беллінгема.

«Копенгаген» (Данія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:3 (Маттссон, 34 — де Брюйне, 11, Бернарду Сілва, 45+1, Фоден, 90+2).

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Минулого сезону суперники перетиналися на груповій стадії ЛЧ, і підопічні Хосепа Гвардіоли на шляху до трофея розгромили данців у себе вдома (5:0), але втратили очки на стадіоні «Паркен» (0:0).

Цього разу копенгагенцям рідні стіни не допомогли. Вже на 11-й хвилині де Брюйне, що блискуче повернувся на поле після травми, вивів «МанСіті» вперед. Щоправда, ще до перерви після грубої помилки голкіпера англійців Едерсона класний дальній удар вдався Маттссону. Але радість уболівальників «Копенгагена» була недовгою — Бернарду Сілва та Філ Фоден голами наприкінці кожного з таймів зняли всі питання.

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Зустрічі у відповідь відбудуться в Мадриді та Манчестері 6 березня.

У середу, 14 лютого, в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють «Лаціо» — «Баварія» та «ПСЖ» — «Реал Сосьєдад».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» — «Марсель».

Фото uefa.com

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