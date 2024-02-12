Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Марсель»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги Європи

У четвер, 15 лютого, донецький «Шахтар», який не зумів пробитися до плей-оф Ліги чемпіонів, на «Фольськпаркшадіоні» в Гамбурзі проведе перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького «Марселя».

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Поки підопічні Маріно Пушича готувалися до другої частини сезону у Туреччині, команда знаменитого італійця Дженнаро Гаттузо продовжувала виступи у чемпіонаті Франції. У черговому турі «Марсель» минулої п'ятниці не зумів перервати свою чотириматчеву безвиграшну серію, зігравши внічию на своєму полі з «Мецом» — 1:1 (Мумбанья, 56 — Удол, 61; на 31-й хвилині у марсельців вилучено Гіго) і після 21 матчу посідає у турнірній таблиці ліги 1 8-е місце.

Відеоогляд матчу «Марсель» — «Мец» — 1:1

У минулі роки суперники перетиналися один з одним у тріумфальному для українського клубу сезоні-2008/2009, коли донеччани здобули Кубок УЄФА. Тоді у чвертьфіналі турніру «помаранчево-чорні» обіграли «Марсель» і вдома (2:0), і в гостях (2:1).

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Цього разу у першому поєдинку суперників у Німеччині букмекери бачать фаворитом 9-разового чемпіона Франції. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Шахтаря», який дізнався суперника у півфіналі Кубка України, приймає з коефіцієнтом 3,00, на нічию — 3,50, на виграш «Марселя» — 2,20.

У прямій трансляції на території України матч «Шахтар» — «Марсель» покаже (початок — о 19:45) медіасервіс MEGOGO.

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Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перший матч

15 лютого (четвер)

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«Шахтар» — «Марсель» 19:45 MEGOGO

Нагадаємо, що зустріч у відповідь суперників відбудеться 22 лютого на стадіоні «Велодром» у Марселі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» купив за 15 мільйонів євро чемпіона Бразилії.

Фото ФК «Шахтар»

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