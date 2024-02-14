«Вона не тільки гарна й чарівна»: Меган Маркл похвалили у соцмережі

Після того, як герцогиня Меган і принц Гаррі, від яких нещодавно пішли 17 топменеджерів, перестали бути членами британської королівської сім'ї та переїхали до США, вони заснували фонд Archewell Foundation.

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«Кожен з нас може змінити своє оточення. Всі ми разом можемо змінити світ», — йдеться у слогані на офіційному сайті благодійної організації.

В рамках своєї благодійної діяльності Меган і Гаррі запустили кілька ініціатив, серед яких The Welcome Project. Ця програма має на меті допомогти створити безпечне та інклюзивне середовище для жінок, які нещодавно переїхали до США з Афганістану. Спільні заходи, такі як шиття, піші прогулянки або плавання, покликані передати почуття приналежності. Днями Меган Маркл взяла участь у заході, організованому проєктом «Привітання Південної Каліфорнії».

Візит герцогині задокументовано на офіційному каналі Archewell Foundation в інстаграмі. Вона одягнена в чорний топ і фартух в тон, а волосся зав'язане в пучок. З усмішкою на обличчі 42-річна жінка допомагає готувати афганські страви.

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Однак герцогиня Меган цього дня не лише хотіла заробити бали своїми кулінарними навичками, а й вступила в діалог з жінками. «Після приготування їжі жінки сіли разом, щоб поговорити про свої особисті історії та підтримку, яку вони знаходять у цій групі жінок, що представляють різні покоління», — повідомляється на сайті фонду Archewell Foundation.

З вечора понеділка сайт засяяв у новій красі. За словами фонду, тепер там можна знайти всю інформацію про Сассекських. Подружжя не підтримувало свій старий сайт відтоді, як вони пішли з королівської сім'ї. Як наслідок, останнім часом фотографії з'являються рідко.

В інстаграмі Меган хвалять за її відданість справі.

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«Вона завжди особисто з'являється на подібних заходах, я вважаю, що це чудово», «Чудово, як вона заступається за інших жінок» і «Вона не тільки гарна й чарівна, але й на повну силу підтримує свої фонди», — ось лише деякі з коментарів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Меган Маркл комфортно почувається у ролі бізнесвумен.

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