«Будуть отримувати мільйони за те, що нічого не роблять»: що говорили про Меган Маркл і принца Гаррі на «Золотому глобусі»

Хоча герцог і герцогиня Сассекські не були присутні на церемонії вручення «Золотого глобусу» цього року, вони все одно опинилися в центрі уваги після того, як ведучий шоу, комік Джо Кой, зухвало пожартував про принца Гаррі під час вступного монологу.

ВІДЕО ДНЯ

Розповідаючи глядачам про номінантів, Джо був сповнений похвал на адресу Імельди Стонтон, яка зіграла покійну королеву у фінальному сезоні серіалу «Корона».

Він сказав: «Наскільки чудовою була Імельда Стонтон у „Короні“, хіба вона не була дивовижною? Вона настільки добре зіграла королеву, що принц Гаррі подзвонив їй і попросив грошей», пише Hello! Magazine.

Коментуючи жорсткий жарт, він додав: «Як я вже сказав, я не писав все це! Принц Гаррі і Меган все одно будуть отримувати мільйони доларів за те, що вони абсолютно нічого не роблять — і це тільки від Netflix!«

РЕКЛАМА

Пара випустила документальний фільм для Netflix у 2023 році, в якому детально розповіла про свій вихід з королівської сім'ї та переїзд до Каліфорнії в рамках угоди, яка, як вважають, коштувала 100 мільйонів доларів США. Після того, як у липні минулого року з'явилися повідомлення про те, що керівництво Netflix залишилося незадоволеним рейтингом «Гаррі та Меган», представник Netflix повідомив: «Ми дуже цінуємо зв'язок з Archewell Productions. Фільм про Гаррі та Меган став найвидовищнішим документальним дебютом Netflix на сьогоднішній день».

Реагуючи на відеозапис жарту в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, користувачі писали, що «Меган та Гаррі заробляють гроші, нічого не роблячи. Оплачені Netflix».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта щодо головної проблеми принца Гаррі та Меган Маркл, які втратили свій важливий капітал.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook та Instagram