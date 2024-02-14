Буде що перевірити ВККС і НАБУ: суддя Босий подав декларацію, в якій багато що здивувало та обурило

В деклараціях голови Господарського суду Києва Вадима Босого, які нещодавно оприлюднено на сайті НАЗК, журналісти знайшли карабін Cadex CDX-40 Shadow калібру 375 CheyTac, колишню дружину судді, з якою він давно розлучився, і багато «свіжої» готівки. Про це йдеться в сюжеті «СтопКор», журналісти якого аналізували документи судді.

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Раніше повідомлялось, що Босий ще у 2008 році офіційно розлучився з дружиною Катериною. Однак, за даними ЗМІ, продовжив користуватися оформленим на неї елітним майном. Проте у попередніх деклараціях служитель Феміди про це не повідомляв.

За час «фіктивного» розлучення «колишня обраниця» Босого придбала трикімнатну квартиру в елітному ЖК «Джек Хаус» у середмісті столиці — таке житло на сайтах з нерухомості оцінюється приблизно у 400 тис. доларів. Водночас родина батьків судді набула у власність оселю за 53 тисячі доларів. А дочка, яка майже не має власних доходів, придбала апартаменти за приблизно 200 тисяч доларів.

У 2022 році, як йдеться в сюжеті, Босий вимушений був повернути дружину й сина в декларацію, а також розкрити належне їм майно. Крім того, станом на 2022 рік у Босого також відбулось поповнення грошових коштів на рахунках або готівкою: загальна сума заощаджень склала вже понад 2 млн грн та майже 25 тисяч доларів. Крім того, він також купив рушницю за пів мільйона.

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Журналісти звернулися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням перевірити декларацію Босого.

«У ВККС повідомили, що вони прийняли звернення „СтопКору“ щодо перевірки декларацій Босого, воно вже на розгляді, і навіть призначена відповідальна особа», — йдеться в публікації.

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Нагадаємо, що до компетенції ВККС входить також перевірка декларацій доброчесності судді, яку він подає щороку й де вказує про відсутність конфлікту інтересів, подання достовірних відомостей щодо фінансового стану тощо. У разі виявлення порушень його можуть позбавити мантії та притягнути до кримінальної відповідальності.

«Варто додати, що, поки це розслідування готувалось до виходу, за нашою інсайдерською інформацією стало відомо, що до Босого вже приходили з НАБУ із допитом щодо кейсу плівок Вовка та участі там Ігоря Коломойського. Нагадаємо, Босий розглядав справу за позовом олігарха проти НБУ щодо визнання недійсними кредитних договорів. У травні 2019 року до колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у кабінет завітав його колега — Вадим Босий. Як виявилось, після перемовин Вовка з колегою та кількох таємничих дзвінків глави ОАСК суддя Босий ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського», — йдеться у розслідуванні «СтопКору».

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Попри суспільний резонанс, суддя Босий регулярно тікає від відповідей журналістам на питання про свої статки.

Раніше повідомлялося, що закон про відновлення е-декларування дозволить НАЗК «розморозити» «справу судді Босого».

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