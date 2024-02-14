Лютий перетворився на квітень: в Києві зафіксовано новий температурний рекорд

Схоже, середземноморський циклон, який накрив Україну минулими вихідними, вплинув на температуру повітря в столиці несподіваним чином — метеорологи Центральної геофізичної лабораторії імені Срезневського оголосили про встановлення вже другого лютневого температурного рекорду (попередній було встановлено 4 лютого).

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Так, середньодобова температура повітря у Києві 13 лютого виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5°С, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 0,3°С, а кліматичну норму — на 9,4°С.

«За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітню», — констатують метеорологи.

При цьому в Українському Гідрометцентрі повідомляють про неоднорідність температурних значень у середу, 14 лютого. Так, в західних областях можливий дощ з мокрим снігом, а в Карпатах стовпчики термометрів вдень можуть опуститися до 0 градусів.

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При цьому на решті території країни 14 лютого очікується до +14 градусів, за виключенням деяких областей.

Наприклад, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби очікується 1−6° тепла, а на Закарпатті — до 9°.

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Але, як інформує кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, ближче до вихідних на тлі розвитку арктичного антициклону, з північного сходу в Україну надійде морозне повітря, і вже з п'ятниці, 15 лютого помітно похолодає.

Також слід враховувати і «думку» бабака Тимка III про те, що на весняну погоду доведеться почекати до середини березня.

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