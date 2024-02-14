Трохи перебільшено: фахівець про те, чи справді настільки корисне авокадо

Багато хто вважає, що авокадо, яке входить в дієтичне харчування для тих, кому за 50, дуже корисне, багате на корисні жири та вітаміни. За останні роки його побільшало на полицях наших магазинів. Це не є дешевий плід, хоча часто бувають акції та люди стараються додати авокадо до свого раціону. Насправді корисної та цікавої інформації про авокадо не так вже й багато, хоча є понад 1000 наукових статей і десятки клінічних досліджень, пояснює фітнес-тренер Юрій Попко.

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«Коли я моніторив вміст вітаміну С в авокадо, отримав 5,77 мг на 100 г. Добова норма для жінок — 75 мг, чоловіків — 90 мг. То потрібно з'їсти 1,5 кг авокадо, щоб отримати добову норму, а це вийде 2500 ккал, оскільки калорійність авокадо — 165 ккал на 100 г (він містить багато жиру, звідси й висока калорійність), — розповідає Юрій Попко. — Щоб було зрозуміліше, ось порівняння з іншими фруктами, овочами, ягодами за вмістом вітаміну С: лимон — 50 мг на 100 г, в 10 разів більше за авокадо. Капуста білокачанна — 45 мг на 100 г. Шипшина — 650 мг на 100 г — в 110 разів більше, ніж в авокадо, та у 13 разів, ніж в лимоні. Ківі — 90 мг на 100 г (добова норма). В одному середньому авокадо: вітамінів В1 — 4%, В2 — 7%, В6 — 16%, В12 — немає. Вітамін К — 18%, калій — 19%, магній — 7% та інші. Також авокадо містить 8 г вуглеводів на 100 г, але з них не засвоюваних 6 г, мова про волокна, які корисні для нашої мікрофлори. Авокадо є дуже жирним фруктом, рекордсменом, так можна сказати, — 160 ккал на 100 г. В ньому 15 г жирів на 100 г, хоча це корисні рослинні жири. А жири калорійніші вдвічі за білки й вуглеводи. Жири потрібні, але кількість контролюємо, це 0,7 г на 1 кг маси тіла, сюди рахуємо усі види жирів — і рослинні, які мають складати 70−80%, і тваринні на залишок».

Тому пам'ятаємо, додає Попко, особливо ті, хто худне, які б це не були жири, враховуємо їх у свою добову норму та не виходимо за неї, щоб не перебрати норму калорій.

«Я не знайшов ніяких цікавих досліджень, де чітко б говорилось, що цей чудо-фрукт однозначно позитивно впливає на серце, довголіття, шкіру, волосся, тобто нічого поганого й чудового, нічого особливого, якщо бути точним. Це не панацея і ніякий не суперфуд. Якщо підсумувати, авокадо більше має ефект плацебо, ніж насправді багато корисних властивостей. Щодо протипоказань, хіба якщо є індивідуальна непереносність, алергія».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про переваги низьковуглеводних та кетогенних дієт для здоров’я.

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