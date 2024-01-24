«Натщесерце щоранку»: Вікторія Бекхем поділилася секретами здорового харчування сім’ї

49-річна модельєрка та співачка Вікторія Бекхем, яка нещодавно розповіла, як чоловік довів їй свою любов після зради, поділилася деякими секретами здорового харчування подружжя, в тому числі рецептом їхнього улюбленого зеленого соку, у своєму дописі в інстаграмі.

ВІДЕО ДНЯ

Її перший слайд містив зображення пляшки яблучного оцту.

«Перше, що я роблю, коли прокидаюся, — кілька ложок натщесерце щоранку», — йдеться у підписі.

Далі Вікторія продемонструвала відеоролик, на якому 48-річний Девід робить зелений сік, який подружжя п'є щоранку.

РЕКЛАМА

«Отже, Девід готує зелений сік, — розповідає Вікторія у відео, на якому зображені руки її чоловіка, що нарізують фрукти та овочі. — Щоранку після яблучного оцту ми п'ємо зелений сік».

Девід Бекхем нарізує овочі

РЕКЛАМА

Вона перерахувала інгредієнти соку, серед яких шпинат, броколі, огірок, селера, лимон, імбир і лайм.

Інгредієнти зеленого соку

РЕКЛАМА

«А ще завжди додавайте фрукти, — каже Вікторія. - Тож тут у нас є яблуко. Ми також збираємося покласти трохи груші. Бо інакше ці зелені соки можуть бути трохи страшними».

На останньому кадрі, присвяченому їхньому ранковому харчуванню, було зображено інгредієнти соку, майстерно викладені на тарілочці. Ініціали Вікторії, VB, були вирізані з огірка й розміщені на авокадо на передньому плані фотографії. Решта інгредієнтів були розкладені на тарілці по колу.

Протягом дня Вікторія також публікувала зображення інгредієнтів фруктового коктейлю, який вона п'є після тренування. Наостанок вона поділилася зображенням здорового коктейлю, який п'є щодня, зі свіжим імбиром, чорним перцем, лимоном і куркумою, зазначає PEOPLE.

Нещодавно Вікторія розповіла у соцмережі про свою ранкову процедуру догляду за шкірою. Вона використовує сироватку Cell Rejuvenating Power Serum та праймер Cell Rejuvenating Priming Moisturizer для обличчя двічі на день, щоб досягти природного блиску.

Читайте також: Жарти на рівні «робітничого класу»: Девід Бекхем не дуже вдало пожартував над дружиною Вікторією

215

Читайте нас у Facebook та Instagram