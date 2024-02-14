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Шоу-бізнес

«Закохуйтесь у себе»: відомий дизайнер вразив зізнанням

20:46 14 лютого 2024
Андре Тан

Популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав трендові поєднання кольорів, поділився зі своїми шанувальниками у соціальній мережі думками з приводу кохання. За словами модельєра, любов буває різною. Тан відверто розповів про свої життєві принципи.

«Любов буває платонічна, нерозділена, дружня, щира й всепоглинаюча, любов до своєї країни, — написав Тан.- Але не забуваймо про ту любов, яка має бути константою, — любов до себе. Саме вона залежить тільки від нас самих.

Любов до себе — це не просто гарні слова, які зараз лунають усюди, — це філософія, яку нарешті нові покоління стали проповідувати, що я вважаю дуже правильним!"

Тан припустив, що любити себе означає не порівнювати себе ні з ким, не боятися мріяти та реалізовувати свої мрії.

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«Спокійно приймати компліменти та похвалу, — зауважив Андре. — Відноситися з турботою до свого організму. Пробачати себе за помилки. Вміти радувати та балувати себе. Не забувати дякувати собі.

Тож любіть себе, любіть цей світ, випромінюйте й навчіться приймати любов! — завершив допис дизайнер. — Закохуйтеся у себе щодня все більше".

Шанувальники Андре Тана відразу зреагували на його допис, погодившись з його думками.

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«Правильно, наскільки любиш ти себе, настільки любиш навколишній світ!» — вирішили у коментарях і додали, що важливо мати здорову самокритику та повагу до себе.

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Раніше українські селебріті розповіли «ФАКТАМ» про те, чи святкують День Валентина і які подарунки готували.

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