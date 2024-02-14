«Щодня як День закоханих»: Лілія Ребрик поділилася романтичним відео

Відома акторка театру та кіно, ведуча проєктів «Ранок Вдома» та «Дочекаюсь» Лілія Ребрик, яка готується втретє стати мамою, на своїй сторінці у соціальній мережі поділилася романтичним відео до Дня святого Валентина. Артистка показала сімейні кадри, на яких вони з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, проводять разом час, танцюють і жартують.

ВІДЕО ДНЯ

У День всіх закоханих Лілія Ребрик вирішила показати залаштунки особистого життя. Акторка поділилася кадрами, які були зроблені під час останньої фотосесії. На них вона із чоловіком Андрієм Диким весело проводять час — Андрій готує, танцює для коханої та демонструє щирі почуття до матері його майбутньої третьої дитини.

«Так і живемо: кохаємо, дуркуємо, любимо дітей! - написала Лілія під відео. - Спільні мрії, надії, віра в перемогу! Щодня як День закоханих!»

Шанувальники телезірки відразу почали коментувати допис Лілії.

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«Які Ви прекрасні… Нехай кохання назавжди буде з вами!» — побажали у відповідь.

«Щаслива за вашу пару ще з „Танців“. Надихаєте», — зауважили дописувачі.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що колишній «Холостяк» Макс Чмерковський втретє стане батьком.

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