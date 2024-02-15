Дакота Джонсон вразила публіку відвертою сітчастою сукнею

Актриса Дакота Джонсон, яка зустрічається з музикантом Крісом Мартіном, пройшлася червоною доріжкою в особливій сукні від Gucci. На прем'єрі нового фільму «Мадам Павутинка» з всесвіту Marvel вона позувала в образі, який можна віднести до категорії справжніх eye-catcher. Шанувальники 34-річної актриси захоплено відреагували на знімки особливого вбрання в Instagram.

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Довга сукня на бретелях була виконана з блискучої сітки і мала глибоке декольте. Дакота Джонсон поєднала її з не менш блискучим кольє. Розпущене волосся, макіяж з підкресленими очима і ніжною помадою, а також чорні босоніжки на ремінцях завершили образ. Під сукню Джонсон одягла боді кольору шкіри.

Деякі з понад 5,7 мільйонів підписників Джонсон в Instagram коментують її пост про образ. «Прекрасно», — написав хтось. Багато хто надсилає смайлики полум'я або серця. Одна людина прокоментувала: «Приголомшлива жінка», інша: «Ось як треба стилізувати відверте вбрання. Я не фанат відвертих суконь, але це приголомшливий образ».

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У фільмі Дакота Джонсон грає головну героїню Кассандру Веб, також відому як Мадам Веб, мутантку-ясновидицю з телепатичними здібностями. Спочатку вона нічого не знає про свої особливі таланти — як і про своє минуле. Вона виросла сиротою, живе звичайним життям у Нью-Йорку і працює водієм швидкої допомоги. Коли під час місії вона опиняється на межі життя і смерті, її здібності активуються. Спочатку це стає тягарем для Кассандри Веб, оскільки вона не може контролювати свої сили. Але зрештою вона втягується у справу, борючись проти злісної людини-павука Єзекіїля. Кассандра розуміє, що не може бути збігом обставин те, що вона зустрічає саме його — і розкопує своє минуле.

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