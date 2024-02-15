«Обов'язково фіксуйте все на кожному етапі»: адвокат дав важливі поради тим, хто збирається відвідати ТЦК

Військовозобов'язаним, які мають право на відстрочку від мобілізації, радять при візиті до ТЦК обов’язково фіксувати все на кожному етапі взаємодії: від звернення із заявою про надання відстрочки та переліку конкретних документів, що до неї додаються, до прийняття рішення по суті звернення.

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Адвокат Володимир Крекотень попереджає, що часто трапляються випадки, коли ТЦК не визнає факту одержання документів або стверджує, що людина навіть не повідомляла про наявність у неї підстав для відстрочки.

«Також часто трапляються і такі випадки, коли у ТЦК людині на словах повідомляють про те, що їй ніби надана відстрочка і замість відмітки у військово-обліковому документі або довідки, що підтверджує цей факт, просто видають повістку про виклик до ТЦК через 3−6 місяців. Це є неприпустимим, оскільки дозволяє ТЦК маніпулювати і у будь-який момент передумати. Таке неодноразово траплялося на практиці», — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

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Адвокат також зазначає, що військкоми часто кажуть, що таких довідок не видають, оскільки їхня форма не встановлена законом. «Це не проблема, а лише примітивне виправдання, оскільки вони можуть видати довідку у довільній формі, як того вимагає Закон України „Про звернення громадян“. Розглянути звернення людини та у письмовій формі повідомити їй про результат розгляду звернення і прийняте рішення — їхній обовʼязок, що встановлений статтею 19 згаданого Закону», — додав Володимир Крекотень.

Нагадаємо, що наразі у Верховній Раді готуються до другого читання законопроєкту щодо мобілізації. В законодавство, зокрема, пропонують повернути положення про відстрочку від мобілізації аспірантам-контрактникам.

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Фото з відкритих джерел

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