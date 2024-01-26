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Здоров'я та медицина

Пийте багато рідини: як швидко позбавитися нежитю при застуді, грипі або алергії

21:29 1 лютого 2024
нежить у дитини

Нежить може бути спричинений алергією на цвіль, лупу домашніх тварин тощо. Щоб зупинити нежить через алергію, найкраще прийняти антигістамінний препарат. Але якщо нежить виник через вірус, застуду або грип, то є багато інших методів, які можуть допомогти вам полегшити свій стан, пише видання businessinsider.com.

Переконайтеся, що висякуєтеся через одну ніздрю. Інакше ви можете створити тиск, який зажене слиз у носові пазухи замість того, щоб вивести його назовні. Пийте багато рідини. Це допоможе зберегти тканини носа вологими, що послабить закладеність.

Підтримання гідратації також допоможе вашому організму боротися з будь-якими інфекціями або вірусами, які можуть спричинити нежить. За даними Медичного інституту Джона Гопкінса, зневоднення може призвести до пересихання слизових оболонок, що погіршує закладеність. Якщо кілька разів на день прикладати до обличчя теплу вологу тканину, це допоможе полегшити роботу носових пазух, які можуть бути роздратовані сухим повітрям. Промивання носа фізіологічним розчином може вимити алергени, віруси та бактерії з носа та допомогти очистити його від слизу. Промивання носа фізіологічним розчином — це швидкий спосіб зупинити нежить, особливо вранці та перед сном.

Під час сну намагайтеся тримати голову піднятою, оскільки це сприяє кращому дренажу з носових ходів. Щоб підняти голову під час сну, ляжте на спину й підніміть подушки. Використання двох подушок може полегшити це завдання.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, де у домі ховаються алергени та як їм протистояти.

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