Ворог вночі обстріляв Херсон, в місті припинили рух тролейбуси
Херсон в ніч на 16 лютого знову обстріляли російські загарбники.
Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Він зазначив, що внаслідок нічних ворожих обстрілів у Херсоні була пошкоджена контактна мережа. Через це зранку не змогли вивести тролейбуси на маршрути.
Фахівці «Херсонелектротранс» вже розпочали роботи з відновлення. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.
Терміни відновлення руху тролейбусів у Херсоні поки невідомі.
Зазначимо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни, в рамках якого вдалося звільнити Херсон та правобережну частину області.
Херсон був єдиним обласним центром, який окупували росіяни у лютому-березні 2022 року. Наразі місто та область перебувають під постійними обстрілами ворога.200
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