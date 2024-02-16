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Події

Ворог вночі обстріляв Херсон, в місті припинили рух тролейбуси

9:50 16 лютого 2024
Тролейбус у Херсоні

Херсон в ніч на 16 лютого знову обстріляли російські загарбники.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він зазначив, що внаслідок нічних ворожих обстрілів у Херсоні була пошкоджена контактна мережа. Через це зранку не змогли вивести тролейбуси на маршрути.

Фахівці «Херсонелектротранс» вже розпочали роботи з відновлення. Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.

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Терміни відновлення руху тролейбусів у Херсоні поки невідомі.

Зазначимо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни, в рамках якого вдалося звільнити Херсон та правобережну частину області.

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Херсон був єдиним обласним центром, який окупували росіяни у лютому-березні 2022 року. Наразі місто та область перебувають під постійними обстрілами ворога.

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