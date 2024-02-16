Наразі це не є безпосередньою загрозою: США про плани росії створити протисупутникову зброї

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що прагнення росії до створення протисупутникової зброї викликає занепокоєння, але її нинішні можливості не становлять безпосередньої загрози чиїйсь безпеці. Раніше «ФАКТИ» повідомляли про божевільні плани росіян вдарити по одному з великих міст України космічною ракетою за пропозицією дмитра рогозіна.

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«Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або заподіяння фізичної шкоди тут, на землі», — заявив Джон Кірбі.

За його оцінкою, прагнення росії до створення такої зброї викликає занепокоєння, але наразі немає безпосередньої загрози чиїйсь безпеці. Американські ЗМІ повідомили, що американська розвідка має інформацію про плани росії розмістити в космосі ядерну протисупутникову систему, яка може становити міжнародну загрозу. Вашингтон повідомив про це союзників.

У середу, 14 лютого, високопосадовці Конгресу США та європейські союзники були поінформовані про інформацію розвідки, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, згідно з якими російські випробування космічної зброї поки що не становлять безпосередньої загрози для Сполучених Штатів.

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Республіканець Майк Тернер, голова комітету з розвідки Палати представників, заявив, що комітет оприлюднив інформацію для всіх членів Конгресу про серйозну загрозу національній безпеці. Однак Тернер не уточнив, в чому саме полягає ця загроза. Він звернувся до президента Джо Байдена з проханням розсекретити інформацію про загрозу. Він вказав, що це необхідно для того, щоб Конгрес, адміністрація і союзники могли відкрито обговорювати дії, необхідні для адекватного реагування на загрозу.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що зустрінеться з Марком Тернером та іншими конгресменами з питань безпеки і оборони. Він висловив здивування тим, що Тернер виступив публічно напередодні цієї зустрічі.

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Посилаючись на урядовців, New York Times повідомила, що нові розвідувальні дані пов'язані зі спробами росії використати протисупутникову ядерну зброю космічного базування. Нинішні і колишні урядовці, однак, заявили, що ядерної зброї на орбіті не було.

Раніше повідомлялося, що через агресивну росію США розмістять ядерну зброю у Великій Британії.

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