Не беріть ні в якому разі: названо два найгірших вживаних авто

Під час вибору вживаного автомобіля важливо бути вибірковим та добре інформованим: приміром, знати, що не кожна Audi — це символ продуктивності та комфорту.

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Крім того, слід бути в курсі і передати іншим водіям, що є дві моделі машин, з якими взагалі не варто мати справу, розповідає видання Avotosota.

Dodge Caliber (2007−2012)

Dodge Caliber був доступний на ринку з різними варіантами двигуна, включаючи 1.8L рядний 4-циліндровий, 2.0L рядний 4-циліндровий і 2.4L рядний 4-циліндровий, а також мав як автоматичну, так і з ручну трансмісію.

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Але всі переваги цих автівок зруйнувала погана якість збірки. Власники повідомляли про проблеми із внутрішніми матеріалами, включаючи крихкі пластмаси та неякісне виконання, що спричинило відсутність задоволення від водіння.

Також, попри наявність кількох варіантів двигуна, Caliber мав проблеми з низькою продуктивністю, а трансмісія з безступінчастим варіатором (CVT) у деяких моделях Caliber стикалася з частими проблемами надійності.

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Врешті звіти про відмови трансмісії та дорогі ремонти підірвали репутацію автомобіля як надійного транспортного засобу.

Ford Fiesta (2011−2019)

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Ці компактні автомобілі Ford виробляв у Європі, також в Бразилії, Мексиці, Китаї, Індії та ПАР.

Але, на думку водіїв, Fiesta продемонструвала кілька суттєвих недоліків:

несправна трансмісія (PowerShift). Багато власників стикалися із труднощами, такими як вібрація та, в кінцевому підсумку, відмова трансмісії. Ford потрапив у правові складнощі і був змушений зробити відкликання через цю поширену проблему.

нестабільна якість їзди. Незважаючи на свої компактні розміри, Fiesta демонструвала якість їзди, яка залишалася бажаною. Жорстка підвіска і зайвий шум на дорозі створювали некомфортний досвід водіння, особливо на довших подорожах.

обмежений внутрішній простір. Хоча Fiesta є субкомпактним автомобілем, її конкуренти пропонували більше комфортного внутрішнього простору. Обмежена площа заднього сидіння та взагалі стиснуте відчуття робило її менш привабливою для тих, хто шукає універсальний та просторий автомобіль.

Нагадаємо також, чому Peugeot та Citroen не варто купувати на вторинному ринку.

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