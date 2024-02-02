Не найкращі «французи»: чому Peugeot та Citroen не варто купувати на вторинному ринку

Не секрет, що в модельному ряді багатьох виробників є машини, які можуть визивати нарікання з боку покупців.

Саме до таких відносять і французькі автомобілі марок Peugeot та Citroen, пише Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому журналісти відзначають, що мова йде про автомобілі, які почали продаватися з двохтисячних років — на той час моделі Peugeot та Citroen здобули конкурентоспроможний цінник.

Не жаль, в наші дні до французьких автомобілів зазначених марок на вторинному ринку воліють більшість не придивлятися — хоч приємний цінник залишися, а самі машини можуть «похвалитися» оцинкованим кузовом, який не згниває за кілька сезонів. Втім, у чому причина?

РЕКЛАМА

Причина перша — необслуговуваний «автомат»

Йдеться про агрегат із заводським індексом AL4. Це чотириступеневий «автомат"-гідротрансформатор. Здавалося б, чи варто порушувати тему про нього, адже напевно є й інші проблеми у французьких моделей?

РЕКЛАМА

Але, таки так, варто піднімати окремий пункт, який стосується саме цієї автоматичної трансмісії. А все тому, що її установка на моделі Peugeot та Citroen була масовою. До моделей, до речі, входять Citroen С4 перших двох поколінь, Citroen С5 першого покоління, а також Peugeot 307/308, Peugeot 407.

Таким чином, добра частина машин французьких брендів у своїй комплектації має 4-АКПП. При цьому на вторинному ринку раз у раз, вони потрапляють в полі вашої уваги.

РЕКЛАМА

Здавалося б, «автомат» — це комфорт та зручність пересування. Але на жаль, у випадку з AL4 — це постійне нервування, бо сам по собі вузол не є обслуговуваним. Зокрема складність його конструкції полягає в масляному фільтрі, який інтегрований в корпус коробки. Запланований ресурс АКПП становить 200 000 кілометрів, після чого її потрібно просто замінити на справний агрегат. В іншому разі, коробка все одно, рано чи пізно, вийде з ладу — фільтр прорветься і вся металева стружка в ньому, бруд, ринуть у гідроплиту.

Що ж, мабуть, саме тому в оголошеннях вказуються пробіги до 150 000 кілометрів — звісно, їх банально скручують. Але факт залишається фактом — ця трансмісія дуже поширена і проблемна на моделях Peugeot та Citroen.

Причина друга — складнощі із запчастинами

Попри те, що Peugeot та Citroen є досить великими і поширеними компаніями, можуть виникати певні складнощі з автомобільними запчастинами до них. Ні, безумовно, проблема не має занедбаного характеру. Принаймні, ті ж деталі для підвіски, розхідники можна легко знайти в будь-якому мережевому автомаркеті.

Однак із більш рідкісними компонентами, для вікових моделей можуть бути реальні проблеми — у плані пошуку та доступності. Йдеться про різні електронні блоки, проводку і так далі.

На окрему розмову заслуговує і тема кузовних компонентів. Ось із ними, дійсно, буде туго, якщо ви потрапите в аварію і вся надія залишається тільки на тих хто розпродає автомобілі по запчастинах.

Причина третя — інтеграція PSA з Mitsubishi

У принципі, у цьому теоретично нічого поганого немає. Бо продуктивність цього союзу у двохтисячних роках була високою.

Також варто згадати і про кросовер Мітсубісі Аутлендер XL, який породив двох клонів у вигляді Peugeot 4007 та CitroenС-Кроссер. В принципі, ці моделі непогані, проте інтеграція з японським автопромом не завжди йшла французам на користь. Скажімо, взяти той самий варіатор Jatco, який і встановлювався на всі три кросовери.

Такий вузол не надто надійний. І навряд чи він здатний відслужити понад 200 тисяч кілометрів. Тому всі ті проблеми, які притаманні ряду моделей Mitsubishi, перекинулися і на Peugeot та Citroen. Саме тому краще не зв'язуватися з моделями цих виробників, які були випущені у названий період.

Ми також писали про дві найгірші моделі бренду Toyota за останні 10 років.

37

Читайте нас у Facebook та Instagram