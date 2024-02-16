Нехай припинить вештатись вулицями голою: стала відома причина різкої розмови Кім Кардаш’ян з колишнім чоловіком

Після «голих походеньок» нової дружини репера Каньє Веста, у нього почались неприємності не тільки з колегами по творчому цеху, а й у сімейному колі.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Так, колишню дружину Каньє Кім Кардаш'ян розкритикували у мережі з те, що в акаунті, який вона веде у TikTok разом зі своєю старшою дочкою від Каньє Веста Норт, було опубліковано малюнок дівчинки, в якому вона розповіла про те, за що вона вдячна оточенню.

малюнок

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Однією з таких речей став новий альбом її батька Vultures, у роботі над яким вона брала участь. Норт намалювала обкладинку цього альбому, на якій дружина Каньє Веста Б'янка зображена практично оголеною.

обкладинка журналу

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Пост викликав неоднозначну реакцію: користувачі звернулися до Кім та закликали її дозволити дочці «побути хоч трохи невинною». Незабаром пост був вилучений.

А Кім була змушена провести з ексчоловіком розмову у «різких тонах», в якій попросила Каньє не дозволяти його дружині Б'янці ходити в надто відвертому вбранні у присутності когось з їхніх дітей.

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Мало того, Кім заявила, що здивована тим, що репер дозволяє дружині у такому вигляді виходити на вулицю.

Втім, Кардаш'ян, схоже, зовсім не читає таблоїди і не знає, що пікантне вбрання Б'янки, за словами кількох інсайдерів — це спосіб Каньє просунути новий альбом.

У відповідь на критику Каньє нагадав колишній дружині, що свого часу був різко проти того, щоб донька Норт з'являлася у соцмережах. Так, Каньє вважав це недоречним, а також засуджував те, що його дочка з'являється у роликах з нафарбованими губами.

«Не треба робити з мене лиходія через цю ситуацію з TikTok. Я її батько, я розумію, що ви не дуже поважаєте батьків. Я сказав, що не хочу, щоб мою дочку знімали для TikTok, знімали для „Діснея“. У мене є на це право», — говорив він.

Кардашян відповідала на це, що вона прагне забезпечити безпеку своїх дітей, але при цьому не обмежуючи для них можливості творчого самовираження.

Тому зараз навряд чи суперечка між колишніми чоловіком та дружиною приведе до якогось результату. До того ж у доньки Кім та Каньє чудові стосунки з мачухою — адже зовсім чужу людину вона навряд би стала малювати.

Норт - донька Каньє та Кардаш'ян

Нагадаємо, у скандал потрапила ще одна зірка. Актрису Меган Фокс захейтили за безглуздий «жарт» щодо українок.

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