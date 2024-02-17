«Це політичне вбивство, скоєне путіним»: польський журналіст про смерть Навального

Якою б не була остаточна причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального, польський журналіст Вацлав Радзівінович називає її «політичним вбивством». В інтерв'ю радіо RMF24 він розповів про умови, в яких відбував «покарання» російський опозиціонер, а також про ставлення до нього володимира путіна.

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«Ми не знаємо, що сталося насправді. Ця новина з'явилася від Федеральної служби виконання покарань. Це вони повідомили, що його знайшли мертвим. Хтось зарізав його, хтось задушив, хтось отруїв? З якого боку не подивись, він був або вбитий, або просто замучений, — сказав Вацлав Радзівінович, колишній кореспондент Gazeta Wyborcza в росії, білорусі та Україні. — Ця людина не те що сиділа в ГУЛАГу роками. Він практично весь час сидів у штрафному ізоляторі, в дуже важких умовах, руйнівних для здоров'я. Це було розраховано на те, щоб або психічно зламати, або фізично добити людину. Це, безумовно, було політичне вбивство, скоєне путіним — так і сталося».

25 грудня 2023 року соратники Навального повідомили, що опозиціонера етапували до виправної колонії № 3 у місті Харп Ямало-Ненецького автономного округу на півночі росії. Раніше Навальний перебував в колонії в Мелехово у Володимирській області, приблизно у 250 км на схід від москви.

«путін ніколи не вимовляв ім'я Навального протягом багатьох років. Він говорив „ця людина“, „цей громадянин“ — так, ніби для нього це було якесь табу, ментальний бар'єр, через який він не може перестрибнути, тому він, звичайно, хотів би про це промовчати й взагалі нічого не говорити», — згадує журналіст.

Радзівінович зізнається, що не має ілюзій, ніби ця смерть спричинить революцію. Хоча вона й не залишиться непоміченою:

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«Я б не був схильний — як вже говорять люди — стверджувати, що це нічого не змінить, що це нічого не дасть. Але якесь таке базове, елементарне співчуття до ув'язнених в російському суспільстві існує. І це якимось чином емоційно відгукнеться. Можливо, ми це навіть побачимо. Попереду у нас так звані президентські вибори. Це маскарад. Ніяких виборів немає. Відомо, хто переможе, відомо, як це все влаштовано, відомо навіть, яким буде результат з точністю до одного відсотка. Але Навальний, вже сидячи у в'язниці за Полярним колом, за дві тисячі кілометрів від москви, придумав зробити щось, щоб люди, які виступають проти путіна на цих виборах, з'явилися».

Раныше президент України Володимир Зеленський заявив, що Навальний був убитий російським диктатором володимиром путіним, як і тисячі інших закатованих людей.

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