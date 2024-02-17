У США допомога Україні опинилася під загрозою зриву через блокаду з боку представників Республіканської партії. Тому ЄС зобов'язаний зробити більше для допомоги Києву, вважають експерти.

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Так, згідно з новим звітом Кільського інституту світової економіки, Європейський Союз повинен подвоїти свою військову допомогу Україні, щоб компенсувати можливу відмову США. Невідомо, чи нададуть Сполучені Штати подальшу військову допомогу цього року.

Відповідно, станом на 15 січня США надали Україні військову допомогу на суму 42,2 мільярда євро в період з лютого 2022 року по грудень 2023 року, тобто близько двох мільярдів євро на місяць. ЄС пообіцяв виділити 49,7 мільярда євро на військову допомогу з початку війни. Наразі, однак, було виділено лише 35,2 мільярда євро.

«Європі доведеться подвоїти нинішню військову підтримку, якщо Сполучені Штати не нададуть подальшої допомоги, — пояснив професор Крістоф Требеш, керівник групи „Трекер підтримки України“. — Це виклик, але зрештою це питання політичної волі. Країни ЄС є одними з найбагатших у світі. Поки що вони не витратили навіть одного відсотка свого економічного виробництва у 2021 році на підтримку України».

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Загалом з лютого 2022 року Україні було обіцяно виділити 265,1 мільярда євро. З них 141,3 мільярда євро на фінансову допомогу, 107,5 мільярда євро — на військову допомогу та 16,3 мільярда євро — на гуманітарну допомогу. Найбільшими донорами є ЄС та його держави-члени з 144,1 млрд євро, за ними йдуть США з 67,7 млрд євро та Велика Британія з 15,7 млрд євро.

Однак існує великий розрив між обіцянками й фактично виділеними коштами, особливо у випадку з ЄС. Хоча ЄС пообіцяв 144 мільярди євро, він виділив лише 77,2 мільярда євро. Така розбіжність пов'язана з тим, що кошти, обіцяні ЄС, зазвичай розподіляються на кілька років.

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У США між демократами президента Джо Байдена та опозиційними республіканцями точаться суперечки щодо подальшої підтримки України. Після тривалого перетягування каната Сенат у Вашингтоні схвалив пакет допомоги на загальну суму 95 мільярдів доларів (трохи менш як 89 мільярдів євро). Більша частина — 60 мільярдів доларів — призначена для України.

Однак, чи дасть Палата представників, в якій домінують республіканці, необхідне схвалення цього пакету, ще належить з'ясувати. Республіканці вже кілька місяців блокують виділення додаткових мільярдів на допомогу Україні. Багато прихильників жорсткої лінії в партії виступають проти нової допомоги Україні.

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Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс зробив різку заяву щодо представників Республіканської партії і назвав припинення допомоги Україні пострілом у власну ногу.

Водночас на фоні затримки американської допомоги генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг оголосив, що група країн НАТО надасть Збройним Силам України один мільйон безпілотних літальних апаратів. Крім того, для порятунку життів українців 20 країн-членів НАТО сформують спеціальну коаліцію, а в Бидгощі створять центр Україна — НАТО.

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