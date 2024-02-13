Король Чарльз звернувся до народу вперше після діагнозу раку

Британська королівська сім'я оголосила, що у Чарльза III діагностували рак і він проходить лікування. Раніше він був госпіталізований у зв'язку зі збільшенням простати. Стало відомо, що король Чарльз подякував громадськості за підтримку у своїй першій заяві після того, як у нього діагностували рак. У своєму посланні, як повідомляє BBC, він написав: «Не менш приємно чути, як оголошення мого власного діагнозу допомогло сприяти суспільному розумінню і висвітлити роботу всіх тих організацій, які підтримують онкохворих та їхні сім'ї у Великобританії і в усьому світі. Моє довічне захоплення їхньою невтомною турботою та відданістю було посилене моїм власним досвідом».

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Букінгемський палац не повідомив, який тип раку діагностували у короля. Однак це не рак простати. У своїй заяві королівська сім'я також не прокоментувала це. Чарльз скасував публічні виступи, його представляють син Вільям і принцеса Анна. В даний час він перебуває в Сандрінгемі, маєтку, який служить місцем відпочинку королівської сім'ї. Він розташований у Норфолку, на північний схід від Лондона.

Тим не менш, Чарльз продовжує займатися державними справами, про що він нещодавно заявив з нагоди 50-річчя незалежності Гренади. Карибський острів отримав незалежність у складі Співдружності у 1974 році. Тому король Чарльз III все ще вважається формальним главою архіпелагу, форма правління якого — парламентська монархія. Він продовжує зустрічатися з британським прем'єр-міністром — можливо, по відеозв'язку — і читає документи, які щодня складаються для нього у знаменитій червоній скриньці.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон вперше покинула Віндзор, щоб поїхати в королівський маєток Сандрінгем разом з принцом Вільямом і їхніми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

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