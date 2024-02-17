37.87 / 38.41 40.88 / 41.56
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Генералом уже не стане: захисники України ліквідували чергового російського полковника

18:24 17 лютого 2024
Ліквідація окупанта

Сили оборони України продовжують ліквідацію окупантів. У шпиталі окупованого Севастополя помер заступник командувача 18-ї армії рф з Дагестану Магомедалі Магомеджанів. Про це повідомив Telegram-канал «Крымский ветер».

«Нам стало відомо, що Магомеджанов помер від тяжкого поранення та втрати крові — отриманого, можливо, внаслідок підриву російського автомобіля у Кринках Херсонської області», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», під час нещодавньої атаки ЗСУ на військовий аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
367

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леван Тедіашвілі

Помер дворазовий олімпійський чемпіон, який працював головою колгоспу і зіграв головну роль у кіно (фото, відео)

Салат з буряком та зеленим горошком

Салат із буряком і зеленим горошком: смачно так, що не відірватися

Мобілізація

Після визнання «придатним» порізав собі вени: нардеп розповів шокуючі деталі «мобілізації по-закарпатськи»

Петер Павел

У Європі знайшли для України півтора мільйони снарядів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту