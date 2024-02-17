Генералом уже не стане: захисники України ліквідували чергового російського полковника

Сили оборони України продовжують ліквідацію окупантів. У шпиталі окупованого Севастополя помер заступник командувача 18-ї армії рф з Дагестану Магомедалі Магомеджанів. Про це повідомив Telegram-канал «Крымский ветер».

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«Нам стало відомо, що Магомеджанов помер від тяжкого поранення та втрати крові — отриманого, можливо, внаслідок підриву російського автомобіля у Кринках Херсонської області», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», під час нещодавньої атаки ЗСУ на військовий аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка.

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