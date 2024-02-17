Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав ЗСУ, у тому числі й ті, хто відбуває довічне покарання. Але для їхньої мобілізації необхідні зміни законодавства.

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В ефірі «Радіо Свобода» він зазначив, що наразі щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК і СП, та додав, що на початку широкомасштабного вторгнення росії до України було помилувано більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до Сил оборони.

Міністр наголошує, що ризики, які несуть засуджені у випадку їхньої мобілізації, передбачаються. Втім, для мобілізації осіб із судимістю і тих, хто досі відбуває покарання, необхідні зміни у законодавстві.

«Справа в тому, що в нас є ціла система аналізу ризиків наших клієнтів, тих, хто перебуває у в’язниці або поза нею. І ця система аналізу ризиків, вона дозволяє досить ефективно передбачати, наскільки суспільно небезпечною є та чи інша особа. Такий ризик — того, наскільки особа ризикована — ми згодні і будемо ділитися із ТЦК, із судом. Справа в тому, що ті, хто у в’язниці, наш механізм не передбачає, що, наприклад, ТЦК скаже: „О, ти корупціонер, виходь на волю, ми тебе забираємо“. Ні. Стосовно тих, хто перебуває у в’язниці — ми передбачаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати», — заявив Денис Малюська.

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За його словами, особи із судимістю можуть бути залучені не лише до бойових дій, а й до іншої роботи: «Наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Коротше кажучи, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати і бути в лавах Збройних сил України?»

Нагадаємо, що тиждень тому парламент у першому читанні ухвалив проєкт закону, який змінюватиме правила мобілізації.

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Фото Pixabay

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