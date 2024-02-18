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Події

Під завалами може бути людина: рятувальники показали наслідки ударів терористів по Краматорську та Слов’янську

12:37 18 лютого 2024
руйнування

Пізно ввечері у суботу, 17 лютого, російські терористичні війська завдали удари по Донецькій області. Під вогнем, зокрема, опинилися Слов'янськ та Краматорськ.

Про це повідомили в управлінні Державної служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області.

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Відомо, що по Краматорську росіяни випустили три ракети, які потрапили у промзону та приватний сектор.

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Внаслідок обстрілу було зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих — жінки 1977 року народження та чоловіка 2000 року народження.

Вранці 18 лютого рятувальники з-під завалів будинку дістали ще рештки тіла, ймовірно третьої загиблої жінки, повідомили у прокуратурі Донеччини.

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Також рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілу.

У Слов'янську через ворожу атаку у місті була частково зруйнована триповерхова будівля школи. Виникла пожежа, її ліквідували.

На місці продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Нагадаємо, сьогодні вранці на східному фронті Сили оборони знищили ще один російський винищувач Су-34. А напередодні ЗСУ збили два Су-34 та Су-35.

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