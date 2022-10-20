Процедура, а не список озброєнь: Зеленський пояснив особливості американського ленд-лізу для України

Ленд-ліз, який стартував для України 1 жовтня, є не списком озброєнь, а процедурою, яка дозволяє президенту США у спрощеному порядку виділяти кошти на допомогу Україні.



Про це у розмові з правозахисником Марком Фейгіним заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.



«Не втомлююся пояснювати: ленд-ліз — це не список озброєнь, це процедура, яка дозволяє президенту США у спрощеному порядку виділяти кошти на допомогу країні, щодо якої ухвалено закон про ленд-ліз», — зазначив Арестович.

Він наголосив, що ЗМІ вирвали з контексту слова лідера американських республіканців. Насправді він сказав, що є низка питань щодо того, як саме виділяються кошти на допомогу Україні.

«Вони кажуть: зброя — це зброя, економічна допомога — це економічна допомога, закупівлі та супутнє — це різні речі. Він, швидше, про це говорить, аніж про скорочення допомоги», — додав Арестович.



Своєю чергою правозахисник Марк Фейгін нагадав, що у жовтні в США пройдуть вибори до Конгресу, а республіканці займають стриману позицію щодо збільшення допомоги Україні. Тому зараз таке значення надається питанню, чи вплинуть вибори на ленд-ліз.



Нагадаємо, що 9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.



Експерти впевнені, що зброя за ленд-лізом, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість і захопити ще більше територій на Донбасі.



Військовий експерт Олег Жданов вважає, що США зараз вигідніше давати Україні озброєння в кредит, ніж відправляти його за ленд-лізом.

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