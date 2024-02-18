путін отримав жорстке попередження: що відбувається

США попередили володимира путіна, якого весь цивілізований світ звинувачує у вбивстві Навального, щоб він «тримався подалі» від їхніх виборів. Речник Ради безпеки Білого дому висловився так після того, як російський диктатор пояснив, хто, з погляду москви, Джо Байден чи Дональд Трамп, був би кращим президентом США, пише видання Wiadomosci.

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«Я думаю, що пан путін дуже добре знає, що ця адміністрація робить для протидії згубному впливу росії у світі, і він, безумовно, знає, що вона робить в Україні, — заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі на пресконференції. - Пан путін повинен просто триматися подалі від наших виборів».

Білий дім відреагував на слова російського диктатора, який днями зробив приголомшливу заяву. Виступаючи на пропагандистському каналі, путін визнав, що «перспективам росії більше відповідав би Джо Байден на посаді президента США, ніж Дональд Трамп».

«Байден — більш досвідчена і передбачувана людина. Він політик старої школи. Однак ми будемо співпрацювати з будь-яким лідером США, якому довіряє американський народ», — заявив путін.

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На слова глави кремля вже відреагував колишній американський лідер, який прагне повернутися до Білого дому.

«Насправді президент росії путін щойно зробив мені великий комплімент. Він сказав, що волів би, щоб президентом був Джо Байден, а не Трамп. Це комплімент», — сказав Дональд Трамп на мітингу в Південній Кароліні, запевнивши, що він «добре ладнає» з путіним.

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Нещодавно «рупор» Трампа Такер Карлсон узяв інтерв'ю у російського президента, де путін озвучив традиційні тези кремлівської пропаганди, якими пояснює свою агресивну політику ось уже 10 років.

А 16 лютого суд у США визнав експрезидента Трампа винним у шахрайстві і засудив до штрафу у 350 млн доларів.

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