Повістку вручили в іншій області: юрист пояснив, у якій ТЦК слід з’явитися військовозобов’язаному

В зв'язку з актуальністю питань мобілізації в українців часто виникають питання щодо вручення повісток.

Зокрема, якщо чоловік поїхав у справах чи за покупками в іншу область, а йому там вручили повістку — куди йти відстоювати свою бронь або в інших питаннях — додому, де він зареєстрований, чи в ТЦК в тій області, де отримав повістку?

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Відповідь на це запитання дав адвокат Олександр Потєшин у своєму Телеграм-каналі.



Юрист нагадав, що працівники Територіального центру комплектування можуть вручити повістку українцям призовного віку незалежно від місця військового обліку. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 7 квітня 2023 року.

Потєшин пояснив, що навіть якщо чоловік переїхав в іншу область через війну або просто виїхав в особистій чи робочій справі, йому можуть вручити повістку. І він повинен йти в військкомат в тій області, де отримав повістку.

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Проте оформити відстрочку чи військовий квиток можна лише у тому ТЦК, де людина зареєстрована.

«Суть проста — мобілізувати можна з будь-якого ТЦК, а отримати відстрочку чи військово-обліковий документ лише там, де перебуваєш на військовому обліку», — зазначив юрист.

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Він також пояснив, чи загрожує чоловікові притягнення до відповідальності за неявку у військкомат у такому разі. За словами Потєшина, це малоймовірно — є певні труднощі у реалізації такої процедури.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що Кабмін перевів співробітників військкоматів на роботу в цілодобовому режимі, і, теоретично, вони можуть завітати додому до чоловіків вночі. Втім, юрист пояснив, чи повинні чоловіки відкривати двері представникам ТЦК.

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