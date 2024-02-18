Бутерброди-сердечка зі шпротною намазкою: гості з’їдять їх одразу

Гості люблять поїсти смачно та ситно. Що ж приготувати їм незвичайне? Важливо виявити креативний підхід. Ідеєю бутербродів у вигляді сердечок зі шпротною намазкою поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати неймовірні за красою та на смак фаршировані яйця. Бутерброди мають такий незвичайний вигляд, що стануть окрасою будь-якого столу. А якщо зробити такий бутерброд на шпажці — гості будуть у захваті. До речі, приготування таких бутербродів не займе багато часу. А це теж важливо. Намазки для бутербродів можуть бути різними. Наприклад, сирною або оселедцевою.

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— Для приготування цих бутербродів візьміть два види хліба — наприклад, житній та пшеничний, або гречаний та житній, — каже Елла Іванова. — І приготуйте незвичайні бутерброди. Думаю, вони сподобаються вашим домашнім та гостям.

Незвичайний бутерброд зі шпротною намазкою Два види хліба

Шпажки

Шпроти

Вершкове масло

Вирізати із хліба сердечка. Підсушити у тостері. Для намазки з'єднати шпроти та масло і збити в блендері. Нанести на одне серце намазку і накрити хлібним серцем з іншого виду хліба.

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І смачного!

Раніше Євген Клопотенко та Даша Астаф'єва розповіли, як приготувати вінегрет по-українськи, а Тетяна Литвинова поділилася рецептом грецького лінивого кіша.

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Фото з альбому Елли Іванової

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