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Фаршировані яйця: справжній калейдоскоп смаків

22:30 13 лютого 2024
Фаршировані яйця

Фаршировані яйця — страва недорога, але ситна і смачна. Її варто приготувати, коли чекаєте на багато гостей. Причому начинка може бути найрізноманітнішою. І це завжди цікаво — знайти свій смак. Крім того, ця страва дуже апетитна, оскільки палітра фарб у ній вражає. Тут і червоний, і зелений, і помаранчевий кольори… Ідеєю страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Замість м'якого сиру можна використовувати майонез чи сметану, — каже Елла Іванова. — Важливо, зваривши круто яйця, акуратно їх очистити, щоб не деформувати білок.

Фаршировані яйця

  • 6 яєць
  • 200 г м'якого сиру
  • Сіль
  • 1−2 столові ложки рослинної олії

Для оформлення можна використовувати:

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  • Зелень
  • Консервований горошок
  • Мариновані або смажені гриби
  • Помідори черрі
  • Ківі
  • Мариновані мідії
  • Сир твердий

Яйця відварити, очистити, розділити навпіл. Вийняти жовток. Жовток яєць змішати з м'яким сиром, посолити, додати олію, пропустити через блендер. Наповнити цією масою білкові половинки.

Доповнити кожне яйце по-різному. Якесь — маринованими чи смаженими грибами, якесь — чері із зеленню чи маринованими мідіями. Одним словом, виявіть фантазію.

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І смачного!

До приходу гостей також рекомендуємо приготувати смачні бендерики з капустою або яворівський пиріг, рецепт якого варто взяти на замітку тим, хто планує дотримуватися Великого посту.

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Фото з альбому Елли Іванової

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