Фаршировані яйця: справжній калейдоскоп смаків
Фаршировані яйця — страва недорога, але ситна і смачна. Її варто приготувати, коли чекаєте на багато гостей. Причому начинка може бути найрізноманітнішою. І це завжди цікаво — знайти свій смак. Крім того, ця страва дуже апетитна, оскільки палітра фарб у ній вражає. Тут і червоний, і зелений, і помаранчевий кольори… Ідеєю страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Замість м'якого сиру можна використовувати майонез чи сметану, — каже Елла Іванова. — Важливо, зваривши круто яйця, акуратно їх очистити, щоб не деформувати білок.
Фаршировані яйця
- 6 яєць
- 200 г м'якого сиру
- Сіль
- 1−2 столові ложки рослинної олії
Для оформлення можна використовувати:
- Зелень
- Консервований горошок
- Мариновані або смажені гриби
- Помідори черрі
- Ківі
- Мариновані мідії
- Сир твердий
Яйця відварити, очистити, розділити навпіл. Вийняти жовток. Жовток яєць змішати з м'яким сиром, посолити, додати олію, пропустити через блендер. Наповнити цією масою білкові половинки.
Доповнити кожне яйце по-різному. Якесь — маринованими чи смаженими грибами, якесь — чері із зеленню чи маринованими мідіями. Одним словом, виявіть фантазію.
І смачного!
До приходу гостей також рекомендуємо приготувати смачні бендерики з капустою або яворівський пиріг, рецепт якого варто взяти на замітку тим, хто планує дотримуватися Великого посту.
Фото з альбому Елли Іванової110
Читайте нас у Facebook